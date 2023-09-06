В Суэцком канале столкнулись два танкера

10:28 23 августа Киев, Украина

В Суэцком канале в Египте столкнулись два танкера. Один из них перевозил сжиженный природный газ, сообщил сервис отслеживания движения судов Marine Traffic в социальной сети X (ранее Twitter).



Отмечается, что речь идет о танкере BW Lesmes под флагом Сингапура и танкере Burri под флагом Каймановых островов.



Сервис отслеживания судоходства показал, что перевозящий сжиженный природный газ танкер BW Lesmes остановился, а танкер для нефтепродуктов Burri пришвартован примерно в 19 км от южного конца канала.



Танкер BW Lesmes отбуксируют до якорной остановки.