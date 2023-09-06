В Суэцком канале столкнулись два танкера

В Суэцком канале в Египте столкнулись два танкера. Один из них перевозил сжиженный природный газ, сообщил сервис отслеживания движения судов Marine Traffic в социальной сети X (ранее Twitter).
Отмечается, что речь идет о танкере BW Lesmes под флагом Сингапура и танкере Burri под флагом Каймановых островов.
Сервис отслеживания судоходства показал, что перевозящий сжиженный природный газ танкер BW Lesmes остановился, а танкер для нефтепродуктов Burri пришвартован примерно в 19 км от южного конца канала.
Танкер BW Lesmes отбуксируют до якорной остановки.
Отмечается, что речь идет о танкере BW Lesmes под флагом Сингапура и танкере Burri под флагом Каймановых островов.
Сервис отслеживания судоходства показал, что перевозящий сжиженный природный газ танкер BW Lesmes остановился, а танкер для нефтепродуктов Burri пришвартован примерно в 19 км от южного конца канала.
Танкер BW Lesmes отбуксируют до якорной остановки.
Watch the playback of the two vessels’ collision and the tug operations happening right now in the #SuezCanal #marinetraffic pic.twitter.com/ZamrIeaZfk— MarineTraffic (@MarineTraffic) August 22, 2023
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