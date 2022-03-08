В столице Турции столкнулись два грузовых поезда: погибли люди

14:52 11 Октябрь Киев, Украина

Крушение двух грузовых составов на железной дороге произошло вчера в Турции. По информации агентства Haber Türk, во время лобового удара подвижного состава в стоящий на семафоре поезд погибли оба машиниста одного из локомотивов.

"На железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение поездов. В результате два человека погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора - и в него врезался встречный поезд.

Погибли два машиниста поезда, который ждал на семафоре.

Проводится расследование причин инцидента.

Напомним, в Чехии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, тянувшим измерительную машину на вокзале в Кдынах-на-Домажлице.

Ранее в Санкт-Петербурге два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов. В РЖД заявили, что пострадавших нет, столкновение не повлияло на график движения пассажирских поездов.