В столице Турции столкнулись два грузовых поезда: погибли люди

Крушение двух грузовых составов на железной дороге произошло вчера в Турции. По информации агентства Haber Türk, во время лобового удара подвижного состава в стоящий на семафоре поезд погибли оба машиниста одного из локомотивов.
Отмечается, что катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора - и в него врезался встречный поезд.
Погибли два машиниста поезда, который ждал на семафоре.
Проводится расследование причин инцидента.
Напомним, в Чехии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, тянувшим измерительную машину на вокзале в Кдынах-на-Домажлице.
Ранее в Санкт-Петербурге два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов. В РЖД заявили, что пострадавших нет, столкновение не повлияло на график движения пассажирских поездов.
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