В столице Литвы снесут "Дом москвы"

13:51 12 декабря Киев, Украина

Окружной трибунал литовской столицы Вильнюса разрешил Строительной инспекции снести "Дом москвы" — недостроенное здание русского культурного учреждения.

Также суд вынес штраф государственному учреждению, которое управляет домом — за каждый день невыполнения решения они должны заплатить 300 евро.



Об этом сообщает национальный вещатель LRT.

"После того, как суд предоставил Строительной инспекции право на снос незаконно построенного здания, в ближайшее время будет составлена смета на снос и проведены процедуры госзакупок для выбора подрядчика, выполняющего работы по сносу. Планируется, что снос "Дома москвы" завершится до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

В Строительной инспекции отметили, что законами не предусмотрена возможность экспроприации незаконно построенных зданий, поэтому при отсутствии возможности их легализации единственно возможным законным способом является их снос.



Что известно о "Доме москвы"

Идея "Дома москвы" в Вильнюсе начала реализовываться с 2004 года, после визита тогдашнего мэра российской столицы Юрия Лужкова. Было объявлено, что здание станет центром культурного и делового сотрудничества между москвой и Вильнюсом.



В 2016 году Окружной суд Вильнюса отменил разрешение на строительство Дома москвы. В 2018 году мэр города Ремигиюс Шимашюс обратился в Департамент госбезопасности по вопросу "Дома москвы". Он не раскрыл подробности дела, но заявил, что объект является инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу национальной безопасности Литвы.