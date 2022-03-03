В столице Кыргызстана ввели чрезвычайное положение

На территории Бишкека по указу президента Кыргызстана, введено чрезвычайное положение и отдан приказ ввести войска.
Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии в пятницу, 9 октября.
В документе сказано, что режим ЧП вводится «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».
Так, своим указом Сооронбай Жээнбеков поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики ввести на территорию Бишкека военных с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.
Президент Киргизии также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом в Бишкеке на период режима ЧП.
Указ также предполагает и ряд ограничений: для некоторых категорий граждан запрещено покидать дом, вводится контроль за СМИ. Также будут действовать особые правила пользования связью. Кроме того, по Бишкеку ограничат движение.
Так, своим указом Сооронбай Жээнбеков поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики ввести на территорию Бишкека военных с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.
Президент Киргизии также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом в Бишкеке на период режима ЧП.
Указ также предполагает и ряд ограничений: для некоторых категорий граждан запрещено покидать дом, вводится контроль за СМИ. Также будут действовать особые правила пользования связью. Кроме того, по Бишкеку ограничат движение.
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