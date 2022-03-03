В столице Кыргызстана ввели чрезвычайное положение

15:34 09 Октябрь Киев, Украина

На территории Бишкека по указу президента Кыргызстана , введено чрезвычайное положение и отдан приказ ввести войска.



Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии в пятницу, 9 октября.

«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года», - говорится в указе.

В документе сказано, что режим ЧП вводится «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».



Так, своим указом Сооронбай Жээнбеков поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики ввести на территорию Бишкека военных с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.



Президент Киргизии также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом в Бишкеке на период режима ЧП.



Указ также предполагает и ряд ограничений: для некоторых категорий граждан запрещено покидать дом, вводится контроль за СМИ. Также будут действовать особые правила пользования связью. Кроме того, по Бишкеку ограничат движение.