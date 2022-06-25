В столице Грузии состоялся антиправительственный митинг за евроинтеграцию

06:24 25 июня Киев, Украина

Народ Грузии не смог не отреагировать на получение Украиной статуса кандидата в ЕС, куда их страна стремится долгие годы. В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента в пятницу прошла акция протеста. Участники требовали от властей выполнить требования ЕС по получению страной статуса кандидата на членство. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает издание Грузия Онлайн.

Митингующие требовали выполнения соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Для исполнения этих требований активисты дали властям неделю, иначе же обещают бессрочные протесты.

К собравшимся обратились президент Украины Владимир Зеленский и народный депутат Украины Давид Арахамия.

«Украинцы и грузины всегда были и будут больше, чем друзьями. Украина по-братски протянула Грузии руку помощи в 1993 году в горах Сванетии, в 2008-м в Тбилиси и сделает это еще много раз, если потребуется. Также мы в Украине знаем, что всегда можем положиться на грузинских братьев. Так было в 2004-м, в 2014-м и сейчас, когда грузины сражаются за нас на войне с россией. Я помню, как мы переживали горе друг друга и мечтали в один день вернуться в нашу европейскую семью. И, наверное, так и случилось, если бы один олигарх не взял в заложники всю страну. Но проходящие сейчас в Грузии акции лишь подтверждают то, что у нас общие ценности – свобода, достоинство, европейский выбор. И что грузины, как и украинцы, не будут терпеть унижений, а защищать себя и свое будущее. Сегодня мы снова с грузинами. И я уверен, что нашей цели вместе вступить в Евросоюз не помешает ни один олигарх», - написал Арахамия на своей странице в Телеграм.

Украинский президент заявил, что верит в европейское будущее Грузии, и пообещал, что Украина поможет грузинскому народу на этом пути. А по словам Арахамии, и украинский, и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой Европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Он также призвал народ Грузии оценить действия нынешнего правительства "Грузинской мечты".

Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, однако получила отказ от Еврокомиссии в предоставлении кандидатского статуса.

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС признать европейскую перспективу Грузии, но прежде предоставления стране статуса кандидата на членство в ЕС, требует от Тбилиси осуществления ряда реформ.

Всего Еврокомиссия представила Грузии двенадцать требований, в том числе: преодоление политической поляризации и обеспечение сотрудничества политических партий; обеспечение полноценного и независимого функционирования всех государственных институтов, так же как и совершенствование избирательной базы, учитывая рекомендации международных организаций.

Необходимы также дальнейшая реформа судебной системы, прокурорских учреждений и Высшего совета юстиции на основе широкого, инклюзивного и межпартийного процесса консультаций; обеспечение институциональной независимости Агентства по борьбе с коррупцией, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных; "деолигархизация" - т.е. устранение влияния личных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь; усиление борьбы против организованной преступности; более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медиасреды.

Грузии придется также принять меры по усилению защиты прав уязвимых групп; консолидации усилий для гендерного равенства; вовлечению гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях, а также внести поправки в законодательство для того, чтобы грузинские суды учитывали решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Необходимо обеспечение прозрачности процесса избрания Омбудсмена, с учетом прав независимых кандидатов.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Арахамию и местную оппозицию в провале кампании за получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии. Из-за этого накануне в центре Тбилиси даже организовали протест – тысячи человек собрались на акции в поддержку евроинтеграции Грузии под лозунгом Домой, в Европу.