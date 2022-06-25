В столице Грузии состоялся антиправительственный митинг за евроинтеграцию

Народ Грузии не смог не отреагировать на получение Украиной статуса кандидата в ЕС, куда их страна стремится долгие годы. В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента в пятницу прошла акция протеста. Участники требовали от властей выполнить требования ЕС по получению страной статуса кандидата на членство. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает издание Грузия Онлайн.
Митингующие требовали выполнения соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Для исполнения этих требований активисты дали властям неделю, иначе же обещают бессрочные протесты.
К собравшимся обратились президент Украины Владимир Зеленский и народный депутат Украины Давид Арахамия.
Украинский президент заявил, что верит в европейское будущее Грузии, и пообещал, что Украина поможет грузинскому народу на этом пути. А по словам Арахамии, и украинский, и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой Европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Он также призвал народ Грузии оценить действия нынешнего правительства "Грузинской мечты".
Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, однако получила отказ от Еврокомиссии в предоставлении кандидатского статуса.
Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС признать европейскую перспективу Грузии, но прежде предоставления стране статуса кандидата на членство в ЕС, требует от Тбилиси осуществления ряда реформ.
Всего Еврокомиссия представила Грузии двенадцать требований, в том числе: преодоление политической поляризации и обеспечение сотрудничества политических партий; обеспечение полноценного и независимого функционирования всех государственных институтов, так же как и совершенствование избирательной базы, учитывая рекомендации международных организаций.
Необходимы также дальнейшая реформа судебной системы, прокурорских учреждений и Высшего совета юстиции на основе широкого, инклюзивного и межпартийного процесса консультаций; обеспечение институциональной независимости Агентства по борьбе с коррупцией, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных; "деолигархизация" - т.е. устранение влияния личных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь; усиление борьбы против организованной преступности; более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медиасреды.
Грузии придется также принять меры по усилению защиты прав уязвимых групп; консолидации усилий для гендерного равенства; вовлечению гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях, а также внести поправки в законодательство для того, чтобы грузинские суды учитывали решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Необходимо обеспечение прозрачности процесса избрания Омбудсмена, с учетом прав независимых кандидатов.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Арахамию и местную оппозицию в провале кампании за получение статуса кандидата в члены Евросоюза.
Ранее Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии. Из-за этого накануне в центре Тбилиси даже организовали протест – тысячи человек собрались на акции в поддержку евроинтеграции Грузии под лозунгом Домой, в Европу.
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