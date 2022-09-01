В столице Финляндии был убран полученный в подарок от СССР памятник "Мир во всем мире"

В столице Финляндии демонтировали подаренный ещё СССР в 1989 году памятник с названием "Мир во всем мире", сообщил финский телеканал Yle.
Памятник принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в регионе Восточная Всемаа. Из-за больших размеров его планируют перевезти из Хельсинки по морю баржей.
Сообщается, что Хельсинки получил монумент от Москвы в 1989 году, открыли его в 1990 году, и уже тогда памятник вызвал множество дискуссий.
Трое студентов облили монумент смолой и облепили перьями в 1991 году, чтобы донести обществу мысль о том, что подаренная статуя не подходит Хельсинки.
Общественная дискуссия об уместности памятника также разгорелась в последние месяцы после нападения россии на Украину. Весной на постамент нанесли надпись "мировые деньги", а в руки человеческих фигур памятника вложили флаги Украины.
Памятник принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в регионе Восточная Всемаа. Из-за больших размеров его планируют перевезти из Хельсинки по морю баржей.
Сообщается, что Хельсинки получил монумент от Москвы в 1989 году, открыли его в 1990 году, и уже тогда памятник вызвал множество дискуссий.
Трое студентов облили монумент смолой и облепили перьями в 1991 году, чтобы донести обществу мысль о том, что подаренная статуя не подходит Хельсинки.
Общественная дискуссия об уместности памятника также разгорелась в последние месяцы после нападения россии на Украину. Весной на постамент нанесли надпись "мировые деньги", а в руки человеческих фигур памятника вложили флаги Украины.
По данным YLE, кроме нежелания иметь что-то общее с СССР и современной россией, демонтаж советского памятника связан с планами по реорганизации движения транспорта на площади и улице, где он установлен. На его месте собираются проложить тротуар.
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