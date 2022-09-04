В столице Чехии прошел массовый пророссийский митинг

В центре Праги в субботу, 3 сентября, прошел массовый митинг, в котором приняли участие около 70 тысяч человек. Они требовали прекратить поставки оружия Украине и начать диалог с россией. Об этом сообщает Ceske Noviny.

"Сборы на Вацлавской площади проходят мирно, и нам пока не приходилось решать каких-то серьезных проблем", - сообщила чешская полиция.

Отмечается, что часть митингующих принесли плакаты против ЕС, НАТО, премьер-министра Чехии Петра Фиалы, "зеленого курса" для Европы и против отказа правительства сотрудничать с россией. Также удалось встретить стенды и флаги Коммунистической партии Чехии, а также евроскептического движения Триколор.

Требования протестующих заключаются в отставке правительства и предоставлении возможности их экспертам вести переговоры по покупке газа и нефти.

"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы может быть украинским, возможно, брюссельским, но точно не чешским", - сказала глава Триколора Зузана Майерова Заградникова.

Она требует от правительства снижения налогов, отмены санкций против рф и прекращения поставок оружия в Украину.

Фиала отреагировал на митинг и заявил, что демонстрация инициирована силами, которые заявляют о своей пророссийской позиции и выступают против интересов Чехии.

Ранее сообщалось, что чехи присылают в поддержку Украины по 1968 крон, проводя таким образом параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году. Чехи собрали почти $1 млн для ВСУ.