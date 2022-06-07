В Стокгольме прошла акция по случаю международного Дня невинных детей-жертв агрессии

11:47 07 июня Киев, Украина

Швеция продолжает оказывать поддержку украинскому народу в связи с российским вторжением.

4 июня в Стокгольме провели акцию по случаю международного Дня невинных детей-жертв агрессии.

Активисты и влиятельные спикеры призывали мировое сообщество обратить внимание на вопиющую ситуацию, в которой находятся тысячи украинских детей, которые стали жертвами убийств, увечий, изнасилований и принудительной депортации российскими военными.



Среди спикеров были:

Питер Брюн, генсек организации «War Child» в Швеции

Фредрик Мальм, член парламента и 2-й вице-глава либералов

Робин Захари, руководитель канцелярии организации Skiftet

Туве Лифвендаль, главный политический редактор Svenska Dagbladet – SvD

Андрей Мельничук, представитель Украинской католической миссии.

Среди призывов звучали требования предоставить Украине больше оружия, более жесткие санкции и полное эмбарго на торговлю с россией, включая ископаемое топливо, побуждение россии создать "зеленые коридоры" для эвакуации пострадавших гражданских, продолжать поддержку Международного уголовного суда против россии в Гааге, высылка российских дипломатов из Швеции, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.



/>Акция сопровождалась сбором подписей за электронную петицию «Поможем прекратить убийства, преступления и зверства, совершаемые российскими солдатами против детей в Украине» и плетением камуфляжных сеток для бойцов ВСУ.



Стоит отметить, что Швеция продолжает оказывать существенную гуманитарную и военную поддержку Украине: на днях правительство анонсировало четвертую поставку вооружения, которая, кроме противотанкового, будет содержать также противокорабельное оружие.