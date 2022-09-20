В Стамбуле прошла масштабная акция противников ЛГБТ

13:40 20 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает агентство Associated Press News.



Курсат Микан, один из организаторов акции, заявил, что участники собрали более 150 тысяч подписей, чтобы потребовать от парламента Турции принять новый закон, который должен запретить то, что они называют “пропагандой ЛГБТ, которая пронизывает Netflix, социальные сети, искусство и спорт .



Также демонстранты держали в руках плакат с надписью: "Защита семьи - вопрос национальной безопасности".



ЛГБТ-прайды запрещены в Турции с 2015 года, а турецкие чиновники называют ЛГБТ-людей "извращенцами", которые стремятся нанести вред традиционным семейным ценностям.



Стамбуле прошла многотысячная акция протеста, получившая название "Большое семейное собрание", люди требовали от правительства закрытия и запрета деятельности ЛГБТ -организаций.Об этом сообщает агентство Associated Press News.Курсат Микан, один из организаторов акции, заявил, что участники собрали более 150 тысяч подписей, чтобы потребовать от парламента Турции принять новый закон, который должен запретить то, что они называют “пропагандой ЛГБТ, которая пронизывает Netflix, социальные сети, искусство и спорт .Также демонстранты держали в руках плакат с надписью: "Защита семьи - вопрос национальной безопасности".ЛГБТ-прайды запрещены в Турции с 2015 года, а турецкие чиновники называют ЛГБТ-людей "извращенцами", которые стремятся нанести вред традиционным семейным ценностям.

Представители ILGA Europe – международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и интерсекс-людей, занимающейся вопросами соблюдения прав человека для представителей ЛГБТ, – написали в Twitter, что их тревожит роста риска насилия в отношении меньшинств. Офис Amnesty International в Турции заявил о нарушении принципов равенства и недискриминации.