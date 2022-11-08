В Стамбуле построили подземный фуникулер

08:25 08 ноября Киев, Украина

В конце октября в Стамбуле был открыт фуникулер . Протяженность линии, по которой движется фуникулер, 900 метров, а уклон – 13%. Это уже четвертая и самая длинная линия в Стамбуле.

Любопытно, что фуникулер построен под землей.

По имеющейся информации, пропускная способность фуникулера составляет 2 000 пассажиров в час. 900 метров вагон преодолевает за 2,5 минуты.

Верхняя станция соединена с вестибюлем конечной станции линии метро M6, нижняя – с паромной переправой через Босфор с европейской стороны на азиатскую. Весь путь вагон фуникулера преодолевает через две с половиной минуты.