В США завершились выборы президента: лидирует Байден

По всей стране завершили работу избирательные участки, последними голосовали жители Аляски и Гавай.
Об этом свидетельствуют данные The Washington Post.
Согласно им, Байден лидирует в 9 штатах и набирает уже 220 голосов выборщиков. Общее количество избирателей, которые проголосовали за демократа – 65 495 195.
Для того, чтобы кандидат был избран президентом, он должен набрать более 270 голосов выборщиков.
По итогам довыборов в Конгресс складывается такая картина: голоса еще считаются, но на выборах в палату представителей с большим отрывом пока лидируют республиканцы, на выборах в Сенат партии идут вровень.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии