В США завершились выборы президента: лидирует Байден

09:34 04 ноября Киев, Украина

По всей стране завершили работу избирательные участки, последними голосовали жители Аляски и Гавай.

Об этом свидетельствуют данные The Washington Post.

Согласно им, Байден лидирует в 9 штатах и набирает уже 220 голосов выборщиков. Общее количество избирателей, которые проголосовали за демократа – 65 495 195.

Для того, чтобы кандидат был избран президентом, он должен набрать более 270 голосов выборщиков.

По итогам довыборов в Конгресс складывается такая картина: голоса еще считаются, но на выборах в палату представителей с большим отрывом пока лидируют республиканцы, на выборах в Сенат партии идут вровень.