В США запретили сделки с TikTok и WeChat

16:11 07 Август Киев, Украина

Американцам запрещено осуществлять любые сделки, связанные с сервисом TikTok и мессенджером WeChat , соответствующий указ подписал глава государства Дональд Трамп.

Отмечается, что оба документа вступят в силу спустя 45 дней, 20 сентября.



Указано, что документы запрещают сделки любых людей, подпадающих под американскую юрисдикцию, с этими компаниями и их дочерними структурами.





Однако представитель Белого дома заявил, что указ, касающийся WeChat, распространяется только на те сделки, которые связаны с мессенджером, но не с другими структурами Tencent (у компании есть доли в Tesla, Snap и Spotify).

Что же сподвигло Трампа принять такое решение?

Он считает, что TikTok и WeChat угрожают не только безопасности страны, а еще внешней политике и экономике США.



Так, в указах сказано, что через приложения правительство Китая может следить за пользователями и передавать конфиденциальную информацию.



Представитель ByteDance заявил, что TikTok не передавал и не будет передавать информацию правительству Китая.



В свою очередь, в МИД КНР назвали поведение администрации Трампа "гегемонистским" и противоречащим рыночным принципам и правилам международной торговли.