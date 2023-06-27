В США зафиксированы первые случаи малярии за 20 лет

В США зафиксированы случаи распространения малярии, что стало первыми случаями за последние 20 лет. Информация об этом была опубликована Голосом Америки.
За последние два месяца в Соединенных Штатах было зарегистрировано пять случаев малярии, вызванных укусами комаров. Это первые случаи локального распространения болезни за два десятилетия.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США в своем сообщении, опубликованном в понедельник, уточнили, что четыре случая были зафиксированы во Флориде, а один - в Техасе.
Малярия вызывается паразитами, передающимися через укусы комаров. Инфицированные люди могут испытывать лихорадку, озноб и симптомы, похожие на грипп. В случае отсутствия адекватного лечения болезнь может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.
За последние два месяца в Соединенных Штатах было зарегистрировано пять случаев малярии, вызванных укусами комаров. Это первые случаи локального распространения болезни за два десятилетия.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США в своем сообщении, опубликованном в понедельник, уточнили, что четыре случая были зафиксированы во Флориде, а один - в Техасе.
Малярия вызывается паразитами, передающимися через укусы комаров. Инфицированные люди могут испытывать лихорадку, озноб и симптомы, похожие на грипп. В случае отсутствия адекватного лечения болезнь может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.
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