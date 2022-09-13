В США зафиксирована первая гибель пациента от оспы обезьян

09:02 13 сентября Киев, Украина

США сообщили о смерти пациента, заразившегося оспой обезьян, это первый случай летального исхода после заражения этим заболеванием в стране.

«Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили первую в стране смерть от оспы обезьян», — говорится в пресс-релизе.

Иммунитет умершего пациента был ослаблен. После заражения он был госпитализирован, но спасти его не удалось, отметили медики.





Какие-либо подробности об умершем не приводятся. Это первый подтвержденный случай смерти от оспы обезьян в США. В общей сложности в стране заболевание подтверждено у 21 985 человек.

По данным ВОЗ на середину августа, случаи оспы обезьян зафиксированы в 92 странах мира, заразились около 35 тысяч человек, 12 умерли. Большинство случаев зарегистрировано в Европе.