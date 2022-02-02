В США зафиксирована массовая гибель птиц

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Большинство погибших птиц были обнаружены на территории ракетного полигона Уайт-Сэндс и заповедника в штате Нью-Мексико. Позже такие же случаи были зафиксированы в штатах Колорадо и Техас, а также на территории Мексики. На юге США погибло порядка сотни тысяч перелетных птиц, по одной из версий ученых, это может быть связано с недавними пожарами, которые бушевали в западных штатах.Большинство погибших птиц были обнаружены на территории ракетного полигона Уайт-Сэндс и заповедника в штате Нью-Мексико. Позже такие же случаи были зафиксированы в штатах Колорадо и Техас, а также на территории Мексики.

"Это шестизначное число. Мы понимаем, что это очень большое событие, сотни тысячи, а может быть и миллионы мертвых птиц", – заявила профессор Университета Нью-Мексико Марта Десмонд. По ее словам, речь идет о разных видах птиц, в частности, о воробьях и различных дроздах.

Местные жители сообщали, что видели странных птиц. Например, птицы, которых обычно можно увидеть только в кустах и на деревьях, были замечены ходящими по земле. Многие из них были вялыми и не реагировали на окружающих, поэтому, по словам Десмонд, их сбивали машины в количестве, "большем, чем когда-либо прежде". На поле для гольфа ласточки, которые даже не умеют ходить, сидели на земле и подпускали людей к себе.

По мнению биологов, одним из факторов гибели птиц могло стать то, что из-за пожаров в Калифорнии и других западных штатах птицам, возможно, пришлось начать миграцию, когда они физически еще не были готовы к ней. Они также могли вдохнуть дым и повредить легкие.В настоящее время ученые выясняют, с чем может быть связана массовая гибель пернатых.



Десмонд и ее команда собрали около 300 мертвых птиц и отправили их в лабораторию судебно-медицинской экспертизы Службы охраны рыб и диких животных США в Орегоне для определения причины их смерти. Для получения результатов могут потребоваться недели.