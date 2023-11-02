В США задержаны россияне по обвинению в поставке технологий двойного назначения

"россия полагается на критически важные технологии, чтобы вести свою незаконную войну в Украине, и Министерство юстиции США будет использовать все наши законные инструменты и органы власти, чтобы отказать им в этих технологиях", - сказала заместитель генерального прокурора Лиза А. Монако.