В США задержаны россияне по обвинению в поставке технологий двойного назначения

Четверо россиян задержаны в США по обвинению в поставке в рф технологий двойного назначения, говорится в сообщении Минюста США.
Задержание произошло на этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка. Речь идет о сложной схеме закупок, в которой обвиняемые использовали две корпоративные организации, зарегистрированные в Бруклине, для незаконного получения и приобретения на 7 миллионов долларов электроники двойного назначения. Целью задержанных россиян являлся незаконный экспорт технологий двойного назначения в россию.
Некоторые из отправлявших задержанные электронных компонентов и интегральных схем имеют ту же марку, модель и номер детали, найденные радиотехнической разведкой Украины среди российского вооружения и оборудования. В частности, эти детали были привлечены к разработке и производству беспилотников для российских военных действий в Украине.
Задержание произошло на этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка. Речь идет о сложной схеме закупок, в которой обвиняемые использовали две корпоративные организации, зарегистрированные в Бруклине, для незаконного получения и приобретения на 7 миллионов долларов электроники двойного назначения. Целью задержанных россиян являлся незаконный экспорт технологий двойного назначения в россию.
Некоторые из отправлявших задержанные электронных компонентов и интегральных схем имеют ту же марку, модель и номер детали, найденные радиотехнической разведкой Украины среди российского вооружения и оборудования. В частности, эти детали были привлечены к разработке и производству беспилотников для российских военных действий в Украине.
Подозреваемым предъявлены обвинения и возбуждено уголовное дело.
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