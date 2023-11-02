В США задержаны россияне по обвинению в поставке технологий двойного назначения

09:58 02 ноября Киев, Украина

Четверо россиян задержаны в США по обвинению в поставке в рф технологий двойного назначения, говорится в сообщении Минюста США.

Задержание произошло на этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка. Речь идет о сложной схеме закупок, в которой обвиняемые использовали две корпоративные организации, зарегистрированные в Бруклине, для незаконного получения и приобретения на 7 миллионов долларов электроники двойного назначения. Целью задержанных россиян являлся незаконный экспорт технологий двойного назначения в россию.

Некоторые из отправлявших задержанные электронных компонентов и интегральных схем имеют ту же марку, модель и номер детали, найденные радиотехнической разведкой Украины среди российского вооружения и оборудования. В частности, эти детали были привлечены к разработке и производству беспилотников для российских военных действий в Украине.
"россия полагается на критически важные технологии, чтобы вести свою незаконную войну в Украине, и Министерство юстиции США будет использовать все наши законные инструменты и органы власти, чтобы отказать им в этих технологиях", - сказала заместитель генерального прокурора Лиза А. Монако.
Подозреваемым предъявлены обвинения и возбуждено уголовное дело.
"Когда мы обнаруживаем компоненты США внутри типов российского оружия, которое используется для разрушения и смерти в Украине, мы принимаем меры", - сказал помощник министра по контролю за экспортом Мэтью Аксельрод.