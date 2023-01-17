В США ввели санкции против 25 человек из беларуси

19:24 17 января Киев, Украина

Государственный департамент США вводит визовые ограничения против 25 человек в беларуси, в том числе против местных депутатов парламента. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США во вторник, 17 января.

"Режим лукашенко продолжает репрессии против белорусского народа и его демократических устремлений, в частности из-за политически мотивированного заочного суда над лидером демократической оппозиции Светланой Тихановской и другими демократическими активистами, а также из-за безосновательных обвинений. Чтобы ответить на эти нарушения прав человека, Госдепартамент объявляет о введении визовых ограничений против 25 человек в соответствии с Президентской прокламацией 8015 за их участие в подрыве демократии", - говорится в сообщении.

Визовые ограничения введены против депутатов Национального собрания беларуси - за их роль в принятии закона о смертной казни для лиц, осужденных из-за вероятных "попыток терроризма".



В Госдепартаменте добавили, что подобные обвинения используются "для подавления и устрашения демократической оппозиции и гражданского общества".



Официальный Вашингтон подчеркнул, что не собирается стоять в стороне, пока режим продолжает преследовать и репрессировать против мирных протестующих, демократической оппозиции, журналистов, профсоюзных деятелей, активистов, правозащитников и обычных белорусов.