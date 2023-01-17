В США ввели санкции против 25 человек из беларуси

Государственный департамент США вводит визовые ограничения против 25 человек в беларуси, в том числе против местных депутатов парламента. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США во вторник, 17 января.
Визовые ограничения введены против депутатов Национального собрания беларуси - за их роль в принятии закона о смертной казни для лиц, осужденных из-за вероятных "попыток терроризма".
В Госдепартаменте добавили, что подобные обвинения используются "для подавления и устрашения демократической оппозиции и гражданского общества".
Официальный Вашингтон подчеркнул, что не собирается стоять в стороне, пока режим продолжает преследовать и репрессировать против мирных протестующих, демократической оппозиции, журналистов, профсоюзных деятелей, активистов, правозащитников и обычных белорусов.
В Госдепартаменте добавили, что подобные обвинения используются "для подавления и устрашения демократической оппозиции и гражданского общества".
Официальный Вашингтон подчеркнул, что не собирается стоять в стороне, пока режим продолжает преследовать и репрессировать против мирных протестующих, демократической оппозиции, журналистов, профсоюзных деятелей, активистов, правозащитников и обычных белорусов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии