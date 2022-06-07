В США ввели ЧС из-за кризиса электричества

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима из-за угрозы нехватки электроэнергии.
Об этом говориться в декларации, которую опубликовали на сайте Белого дома.
В документе, в частности, говорится, что "нужны немедленные действия, чтобы обеспечить доступ Соединенных Штатов к достаточному количеству солнечных модулей" и удовлетворить потребности в электроэнергии.
Согласно документу, Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере поставки "электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей".
В документе, в частности, говорится, что "нужны немедленные действия, чтобы обеспечить доступ Соединенных Штатов к достаточному количеству солнечных модулей" и удовлетворить потребности в электроэнергии.
Согласно документу, Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере поставки "электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей".
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