В США ввели ЧС из-за кризиса электричества

06:37 07 июня Киев, Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима из-за угрозы нехватки электроэнергии.

Об этом говориться в декларации, которую опубликовали на сайте Белого дома.



В документе, в частности, говорится, что "нужны немедленные действия, чтобы обеспечить доступ Соединенных Штатов к достаточному количеству солнечных модулей" и удовлетворить потребности в электроэнергии.



Согласно документу, Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере поставки "электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей".