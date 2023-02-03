В США впервые разрешили конфискацию активов российского олигарха

16:01 03 февраля Киев, Украина

Суд в Нью-Йорке разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов находящегося под санкциями российского бизнесмена Константина Малофеева.





Решение окружного судьи



Власти США обвинили Малофеева, владельца "православного" телеканала "Царьград ТВ", в финансировании сепаратистов в Крыму, который россия аннексировала в 2014 году. Малофеев, отрицавший обвинение, попал под



Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, разрешающий Министерству юстиции передавать часть конфискованных активов Госдепа для помощи Украине. Закон США ограничивает, как правительство может использовать конфискованные активы.



Глава рабочей группы KleptoCapture Министерства юстиции Эндрю Адамс заявил в прошлом месяце, что первые конфискованные средства в скором времени могут быть переведены в Украину. Об этом сообщает Reuters.Решение окружного судьи США Пола Гардефа в федеральном суде Манхэттена стало первым решением о конфискации активов российского олигарха с момента создания в 2022 году Министерством юстиции специальной группы по изъятию финансов союзников президента россии владимира путина в ответ на вторжение в Украину.Власти США обвинили Малофеева, владельца "православного" телеканала "Царьград ТВ", в финансировании сепаратистов в Крыму, который россия аннексировала в 2014 году. Малофеев, отрицавший обвинение, попал под санкции Вашингтона в 2014 году, его обвинили в их нарушении в 2022 году.Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, разрешающий Министерству юстиции передавать часть конфискованных активов Госдепа для помощи Украине. Закон США ограничивает, как правительство может использовать конфискованные активы.Глава рабочей группы KleptoCapture Министерства юстиции Эндрю Адамс заявил в прошлом месяце, что первые конфискованные средства в скором времени могут быть переведены в Украину.

"Эти суммы мизерны по сравнению с объемом катастрофы, причиненной россией людям и земле Украины, но вклад важен", – отметил Адамс.

Поскольку Малофеев не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры заявили в четверг, что средства должны быть конфискованы по умолчанию.