В США впервые оштрафовали компанию за космический мусор

09:25 04 октября Киев, Украина

В США Федеральная комиссия по связи (FCC) впервые оштрафовала спутниковую телевизионную компанию Dish Network за ненадлежащую утилизацию одного из своих спутников в космосе. Сумма штрафа составляет 150 тысяч долларов.

Об этом пишет CNN.



Это первый случай, когда американские регуляторы выписали такой штраф.

"Это первый шаг в борьбе с космическим мусором", - говорится в прессрелизе FCC.

Известно, что перед тем как выписать штраф, регуляторы провели специальное расследование. Спутник EchoStar-7, ставший причиной штрафа, был запущен в 2002 году и по правилам лицензии должен быть утилизирован. Однако ему не хватило топлива, чтобы отойти и не представлять угрозы другим активным спутникам.



Отмечается, что космический мусор становится все более актуальной проблемой для спутниковых операторов. По оценкам, на орбите Земли имеется почти 700 тысяч кусков неконтролируемого мусора размером более 1 сантиметра.



Эти объекты могут представлять собой риск столкновения с активными спутниками, Международной космической станцией или другими обломками, что еще больше усугубит риск столкновений в космосе. До недавнего времени спутниковая отрасль в основном была возложена на саморегулирование по предотвращению образования мусора.