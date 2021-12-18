В США во время рождественского парада внедорожник въехал в толпу людей

В США, в штате Висконсин накануне вечером, автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада. Трагедия произошла в городе Вокеша.
Об этом пишет CNN.
Около пяти вечера по местному времени, красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил парад.
Жертвами аварии стали более 20 человек.
В полиции заявили, что погибшие есть, но отметили, что больше информации не будет обнародовано, поскольку полиция сообщит близким погибшим.
Власти сообщили, что 11 взрослых и 12 детей были доставлены в районные больницы.
Полицейские задержали вероятного виновника аварии, продолжается расследование. По предварительной информации водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет CNN.
Около пяти вечера по местному времени, красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил парад.
Жертвами аварии стали более 20 человек.
В полиции заявили, что погибшие есть, но отметили, что больше информации не будет обнародовано, поскольку полиция сообщит близким погибшим.
Власти сообщили, что 11 взрослых и 12 детей были доставлены в районные больницы.
Полицейские задержали вероятного виновника аварии, продолжается расследование. По предварительной информации водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения.
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