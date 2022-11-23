В США в штате Вирджиния неизвестный устроил стрельбу в магазине Walmart

В Чесапике, штат Вирджиния, США, неизвестный открыл огонь в магазине Walmart, в результате чего погибли семь человек, включая нападавшего.
Окончательное количество убитых станет известно после завершения осмотра магазина. Также многие получили ранения.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на представителя местного полицейского управления Лео Косински, в течение 30-45 минут после прибытия на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибших и раненых. Спасательные и тактические группы вошли в магазин, чтобы быстро обследовать его территорию.
По словам полицейского, в магазине был только один стрелок, он мертв. Мужчина - предположительно, менеджер магазина - начал стрельбу, а потом покончил с собой.
CNN со ссылкой на Косински сообщает, что во время ответных действий никто из полицейских не стрелял. По словам источника телеканала, в какой-то момент стрелок направил оружие на себя.
Это не первое массовое убийство, совершенное в магазине. Подобные инциденты, в частности, произошли в марте 2021 года и в июне 2022 года. В обоих этих случаях погибли всего 20 человек.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на представителя местного полицейского управления Лео Косински, в течение 30-45 минут после прибытия на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибших и раненых. Спасательные и тактические группы вошли в магазин, чтобы быстро обследовать его территорию.
По словам полицейского, в магазине был только один стрелок, он мертв. Мужчина - предположительно, менеджер магазина - начал стрельбу, а потом покончил с собой.
CNN со ссылкой на Косински сообщает, что во время ответных действий никто из полицейских не стрелял. По словам источника телеканала, в какой-то момент стрелок направил оружие на себя.
Это не первое массовое убийство, совершенное в магазине. Подобные инциденты, в частности, произошли в марте 2021 года и в июне 2022 года. В обоих этих случаях погибли всего 20 человек.
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