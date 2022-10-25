В США в школе произошла стрельба, есть погибшие и раненые

В школе Сент-Луиса (штат Миссури, США) произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере три человека погибли, еще семеро пострадали.
Об этом сообщает CNN.
По информации полиции, 16-летняя ученица школы погибла на месте, еще одна 61-летняя женщина скончалась в больнице.
По информации полиции, 16-летняя ученица школы погибла на месте, еще одна 61-летняя женщина скончалась в больнице.
Еще семь подростков получили ранения и были госпитализированы. У некоторых были огнестрельные или осколочные ранения, у некоторых ссадины. У одного из учеников обнаружили перелом ноги. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Стрелком оказался 19-летний выпускник этой школы. Он погиб при перестрелке с полицией. У парня было длинноствольное ружье и около дюжины магазинов на 30 патронов.
Комиссар полиции Майкл Сак заявил, что власти работают над тем, чтобы выяснить мотивы нападающего.
Стрелком оказался 19-летний выпускник этой школы. Он погиб при перестрелке с полицией. У парня было длинноствольное ружье и около дюжины магазинов на 30 патронов.
Комиссар полиции Майкл Сак заявил, что власти работают над тем, чтобы выяснить мотивы нападающего.
Он отметил, что у стрелка не было криминального прошлого.
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