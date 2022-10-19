В США увеличивают выпуск HIMARS - заявление производителя

17:44 19 октября Киев, Украина

Американская компания Lockheed Martin наращивает производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS на фоне успешного использования этих систем украинскими военными за последние несколько месяцев.

Об этом сообщил генеральный директор компании Lockheed Martin Джим Тайклет, пишет издание Breaking Defense.



Lockheed планирует увеличить производство HIMARS с 60 до 96 единиц в год. Компания уже приняла меры по ускорению производства новых пусковых установок в ожидании более высокого спроса, сказал Тайклет.



По его словам, компания планирует инвестировать 65 миллионов долларов, чтобы ускорить работу подрядчиков по производству HIMARS.



В настоящее время Lockheed модернизирует предприятие в штате Арканзас. Также сотрудники учат работать сразу с несколькими высокотехнологичными линиями.



Ранее представители Lockheed заявляли, что производство некоторых систем вооружения возросло с начала года. При этом годовой объем производства HIMARS с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличился примерно с 48 до 60.



По данным The New York Times, на вооружении Украины находятся 16 реактивных систем залпового огня HIMARS, которые передали Соединенные Штаты Америки. А также еще 10 систем РСЗО MLRS от других союзников.



HIMARS (абр. от англ. High Mobility Artillery Rocket System – высокомобильная артиллерийская ракетная система) – американская реактивная артиллерийская система. В зависимости от снарядов, выполняет роль РСЗО или фронтовой тактической ракетной установки. Производится одним из подразделений Lockheed Martin. Была разработана в конце 1990-х годов на колесном шасси как система, обладающая повышенной мобильностью по сравнению с гусеничной M270 MLRS, с которой имеет унифицированную пусковую установку и арсенал боеприпасов. Предназначена для тактики "стреляй-и-беги".



Грузовик HIMARS имеет массу 16 тонн, из которых 5 – полезной нагрузки: несет шесть снарядов для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS.