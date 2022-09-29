В США умер рэпер Coolio, автор хита Gangsta's Paradise

10:03 29 сентября Киев, Украина

Американский рэпер Coolio (Кулио), больше всего известен как автор хита Gangsta's Paradise, скоропостижно умер в возрасте 59 лет.



Менеджер Кулио Джарез Пози сообщил американским журналистам, что перед смертью рэпер находился в гостях у своего друга. Он был обнаружен без признаков жизни на полу ванной комнаты. О точных причинах смерти не сообщается. Медики считают, что у Кулио остановилось сердце.



Кулио начал записывать музыку еще в 1980-е, но приобрел мировую славу только после выхода в 1995 году хита Gangsta's Paradise. Музыкант получил за него награду "Грэмми", песня также была использована в популярном фильме "Опасные умы" (Dangerous Minds) с Мишель Пфайфер в главной роли.

Gangsta's Paradise пользуется большой популярностью и сейчас. Как сообщал Кулио на своем веб-сайте, число прослушиваний этой композиции на платформе Spotify достигло одного миллиарда. Такую же отметку "пробил" и видео-клип на песню в YouTube.