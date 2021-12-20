В США удалось остановить угрозу шатдауна

06:50 04 Декабрь Киев, Украина

Недовольные политикой Джо Байдена республиканцы чуть было не заблокировали работу правительства США. Буквально за сутки до этого демократам Сената все же удалось обеспечить законное финансирование руководства страны, проголосовав за законопроект о временном финансировании американской администрации до 18 февраля 2022 года включительно. В поддержку этого документа проголосовали 69 сенаторов, 28 высказались против. Это позволило избежать шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений - всего за сутки до истечения срока.

Несколькими часами ранее законопроект приняла Палата представителей США - 221 голосом "за" при 212 "против". Теперь документ должен подписать президент страны Джо Байден.

"Я рад, что в конце концов здравый смысл победил. Правительство продолжит работу", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, поблагодарив членов верхней палаты Конгресса за то, что они отвели страну "от грани неизбежного, ненужного и дорогостоящего шатдауна".

Финансирование федерального правительства должно было истечь 3 декабря в полночь по местному времени, но некоторые республиканцы в Сенате пригрозили заблокировать законопроект из-за недовольства политикой администрации Байдена, касающейся требований обязательной вакцинации от коронавируса.

Также законодатели в Конгрессе не могут прийти к согласию о перспективе повышения потолка государственного долга. Как предупреждала ранее министр финансов Джанет Йеллен, США могут столкнуться с финансовым кризисом и рецессией, если к декабрю не удастся согласовать очередное повышение госдолга.