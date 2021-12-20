В США удалось остановить угрозу шатдауна

Недовольные политикой Джо Байдена республиканцы чуть было не заблокировали работу правительства США. Буквально за сутки до этого демократам Сената все же удалось обеспечить законное финансирование руководства страны, проголосовав за законопроект о временном финансировании американской администрации до 18 февраля 2022 года включительно. В поддержку этого документа проголосовали 69 сенаторов, 28 высказались против. Это позволило избежать шатдауна - приостановки работы правительственных учреждений - всего за сутки до истечения срока.
Несколькими часами ранее законопроект приняла Палата представителей США - 221 голосом "за" при 212 "против". Теперь документ должен подписать президент страны Джо Байден.
Финансирование федерального правительства должно было истечь 3 декабря в полночь по местному времени, но некоторые республиканцы в Сенате пригрозили заблокировать законопроект из-за недовольства политикой администрации Байдена, касающейся требований обязательной вакцинации от коронавируса.
Также законодатели в Конгрессе не могут прийти к согласию о перспективе повышения потолка государственного долга. Как предупреждала ранее министр финансов Джанет Йеллен, США могут столкнуться с финансовым кризисом и рецессией, если к декабрю не удастся согласовать очередное повышение госдолга.
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