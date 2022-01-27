В США осужденных на смерть могут расстреливать, если нет смертельных инъекций

10:21 09 Май Киев, Украина

Считать ли решение американских чиновников актом милосердия и справедливости – вопрос, не требующий подтверждения. Суть этого решения: в штате Южная Каролина проголосовали за применение расстрельной команды к методам казни на фоне отсутствия смертельных инъекций. Об этом сообщает ABC.

По информации издания, в случае если смертельная инъекция не будет доступна, приговоренному к казни в штате придется выбирать между расстрелом или смертью от электрического тока.

В Южной Каролине заключенные имеют право выбирать между смертью на электрическом стуле и казнью при помощи смертельной инъекции. Обычно предпочтение отдают второму способу.

В связи с этим сейчас в штате не могут проводить смертные казни, так как запасы смертельных инъекций закончились и получить новые пока что не удалось. В частности, многие фармацевтические компании отказываются поставлять необходимые препараты, поскольку смертная казнь в США подвергается критике.

Теперь же - в случае одобрения губернатором - Южная Каролина станет четвертым штатом, разрешившим расстрел как альтернативу электричеству и смертельным инъекциям. Этот метод одобрен также в Оклахоме, Миссисипи и Юте. В Юте, в частности, последний раз камера расстрела использовалась при казни Ронни Ли Гарднера в 2010 году.

Кроме того, Южная Каролина остается одним из девяти штатов, где все еще используют электрический стул. На сегодняшний день смертной казни в штате ожидают 37 человек.

Как сообщалось ранее, преступника в США казнили через 16 лет после приговора. Адвокаты осужденного утверждали, что он страдает болезнью Альцгеймера и деменцией и не понимает, почему его казнят.

В Казахстане отменили смертную казнь.