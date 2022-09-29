В США создали сервис, моделирующий последствия ядерного удара на конкретной локации

08:41 29 сентября Киев, Украина





Симулятор ядерных взрывов разработал ученый из Американского института физики Алекс Веллерштейн . NukeМap производит расчеты зоны поражения, температуры, давления, распыления радиоактивных осадков в зависимости от выбранного типа оружия, а также количество жертв и масштаб разрушений.



Чтобы воспользоваться интерактивным симулятором, перейдите по ссылке и выберите место вероятного взрыва ядерной бомбы. Далее следует выбрать тип боеприпаса (например, "Тополь-М" на вооружении в россии) и тип взрыва - воздушный или наземный.



Примечательно, что выбирать нужно воздушный тип, ведь наземный предполагает размещение бомбы на земле, что сейчас невозможно.



В интернете появился сервис NukeMap, который поможет смоделировать применение ядерного оружия на выбранном участке и проверить, что останется от определенного города и дома.Симулятор ядерных взрывов разработал ученый из Американского института физики Алекс Веллерштейн . NukeМap производит расчеты зоны поражения, температуры, давления, распыления радиоактивных осадков в зависимости от выбранного типа оружия, а также количество жертв и масштаб разрушений.Чтобы воспользоваться интерактивным симулятором, перейдите по ссылке и выберите место вероятного взрыва ядерной бомбы. Далее следует выбрать тип боеприпаса (например, "Тополь-М" на вооружении в россии) и тип взрыва - воздушный или наземный.Примечательно, что выбирать нужно воздушный тип, ведь наземный предполагает размещение бомбы на земле, что сейчас невозможно.

После этого пользователь сможет получить наглядную информацию по графическому обозначению и описанию зон поражения.

Что нужно делать в случае ядерного взрыва?