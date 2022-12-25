В США сильнейшая за последние годы зимняя буря принесла жертвы и разрушения

На США обрушился один из самых сильных за последние годы штормов. Не менее 28 человек получили не совместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что тысячи домов засыпало снегом, автомобилисты не могут выбраться из сугробов.

По данным CNN, более 755 000 домов и предприятий по всей стране были обесточены в канун Рождества.

Кроме того, из-за зимней бури были отменены тысячи рейсов.

В районе города Буффало (штат Нью-Йорк) видимость снизилась практически до нуля, около 500 водителей были заблокированы в автомобилях.

Напомним, 11-12 декабря в Британии из-за непогоды отменялись и задерживались десятки авиарейсов. В те же дни непогода наблюдалась также и в Украине. Так, во Львове из-за обледенения и многочисленных порывов контактной сети не курсировали трамваи и троллейбусы.