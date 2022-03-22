В США школьный автобус попал в ДТП. Погиб водитель и семилетняя девочка

В результате неправомерных действий служебного автомобиля, школьный автобус в штате Теннесси попал в серьезное ДТП. Жертвами аварии стало большое количество людей, двое погибли.
Об этом в среду, 28 октября, сообщила Патрульно-постовая служба штата в Twitter.
"Патрульно-постовая служба Теннесси расследует приведшую к двум смертям аварию школьного автобуса и машины инженерно-технического обеспечения на участке автодороги 58 в районе округа Мейгс", - указано в сообщении.
"Патрульно-постовая служба Теннесси расследует приведшую к двум смертям аварию школьного автобуса и машины инженерно-технического обеспечения на участке автодороги 58 в районе округа Мейгс", - указано в сообщении.
При этом никаких данных о возрасте погибших не предоставляется. В Управлении образования информировали, что в ДТП ранения получили множество людей.
По данным СМИ, служебный автомобиль подрезал автобус, водитель которого не успел затормозить. В аварии погибла семилетняя девочка и водитель автобуса.
Губернатор штата Билл Ли отреагировал на трагедию. "Моя супруга и я глубоко опечалены смертями и ранением людей при крушении школьного автобуса в округе Мейгс сегодня", - написал чиновник в Twitter.
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