В США школьный автобус попал в ДТП. Погиб водитель и семилетняя девочка

06:04 28 октября Киев, Украина

В результате неправомерных действий служебного автомобиля, школьный автобус в штате Теннесси попал в серьезное ДТП. Жертвами аварии стало большое количество людей, двое погибли.

Об этом в среду, 28 октября, сообщила Патрульно-постовая служба штата в Twitter.



"Патрульно-постовая служба Теннесси расследует приведшую к двум смертям аварию школьного автобуса и машины инженерно-технического обеспечения на участке автодороги 58 в районе округа Мейгс", - указано в сообщении.



При этом никаких данных о возрасте погибших не предоставляется. В Управлении образования информировали, что в ДТП ранения получили множество людей.



По данным СМИ, служебный автомобиль подрезал автобус, водитель которого не успел затормозить. В аварии погибла семилетняя девочка и водитель автобуса.



Губернатор штата Билл Ли отреагировал на трагедию. "Моя супруга и я глубоко опечалены смертями и ранением людей при крушении школьного автобуса в округе Мейгс сегодня", - написал чиновник в Twitter.