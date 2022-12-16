В США Сенат одобрил оборонный бюджет на 2023 год с $800 млн помощи Украине

Сенат США одобрил закон о расходах на оборону на 858 миллиардов долларов на 2023 год, в который вошли 800 миллионов долларов помощи Украине.
Об этом сообщает Reuters. Ранее этот документ получил одобрение Палаты представителей. Теперь его направили на подпись президенту США Джо Байдену.
858 миллиардов долларов, которые США планирует потратить на оборону в 2023 году, журналисты называют рекордными. Эта сумма на 45 миллиардов долларов превышает смету, предложенную президентом Джо Байденом. Кроме того, закон отменяет мандат армии на вакцину от COVID.
Закон на 2023 финансовый год, в частности, включает увеличение зарплаты военным на 4,6%, финансирование закупки оружия, кораблей и самолетов, а также поддержку Тайваня, сталкивающегося с агрессией со стороны Китая, и борющаяся с вторжением Россия Украина.
Ранее стало известно, что в США Палата представителей Конгресса в четверг, 8 декабря, одобрила законопроект о национальной обороне на 2023 финансовый год на сумму 858 миллиардов долларов.
Законопроект, в частности, предусматривает выделение 2,7 млрд долларов на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.
858 миллиардов долларов, которые США планирует потратить на оборону в 2023 году, журналисты называют рекордными. Эта сумма на 45 миллиардов долларов превышает смету, предложенную президентом Джо Байденом. Кроме того, закон отменяет мандат армии на вакцину от COVID.
Закон на 2023 финансовый год, в частности, включает увеличение зарплаты военным на 4,6%, финансирование закупки оружия, кораблей и самолетов, а также поддержку Тайваня, сталкивающегося с агрессией со стороны Китая, и борющаяся с вторжением Россия Украина.
Ранее стало известно, что в США Палата представителей Конгресса в четверг, 8 декабря, одобрила законопроект о национальной обороне на 2023 финансовый год на сумму 858 миллиардов долларов.
Законопроект, в частности, предусматривает выделение 2,7 млрд долларов на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.
Оборонный бюджет принимается ежегодно с 1961 года и касается всего: от повышения зарплаты для войск США (в этом году оно составляет 4,6%) до количества кораблей и самолетов, которые можно приобрести и как решить проблемы с Китаем и россией. Законодатели используют NDAA как средство для ряда инициатив.
Что известно о военной помощи США Украине
Соединенные Штаты Америки с первых дней войны поддерживают Украину и предоставляют ей оружие и технику на миллиарды долларов, которые помогают в борьбе с оккупантами. В частности, современные артиллерийские ракетные системы HIMARS , вертолеты Ми-17, внедорожники для пограничников, гаубицы и разнообразные боеприпасы.
9 мая президент США Джозеф Байден подписал ленд-лиз для Украины – законодательный акт, упрощающий процесс передачи оружия безвозмездно, в аренду или с возмещением после завершения войны. По этой процедуре решение о предоставлении вооружения будет решаться в течение 72 часов.
В то же время Байден заявил , что США не будут поставлять Украине ракетные комплексы, позволяющие поражать цели, расположенные на территории россии. Впрочем, СМИ распространяли информацию, что Украина сможет получить РСЗО, но не большой дальности.
Что известно о военной помощи США Украине
Соединенные Штаты Америки с первых дней войны поддерживают Украину и предоставляют ей оружие и технику на миллиарды долларов, которые помогают в борьбе с оккупантами. В частности, современные артиллерийские ракетные системы HIMARS , вертолеты Ми-17, внедорожники для пограничников, гаубицы и разнообразные боеприпасы.
9 мая президент США Джозеф Байден подписал ленд-лиз для Украины – законодательный акт, упрощающий процесс передачи оружия безвозмездно, в аренду или с возмещением после завершения войны. По этой процедуре решение о предоставлении вооружения будет решаться в течение 72 часов.
В то же время Байден заявил , что США не будут поставлять Украине ракетные комплексы, позволяющие поражать цели, расположенные на территории россии. Впрочем, СМИ распространяли информацию, что Украина сможет получить РСЗО, но не большой дальности.
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