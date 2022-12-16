В США Сенат одобрил оборонный бюджет на 2023 год с $800 млн помощи Украине

17:27 16 декабря Киев, Украина

Сенат США одобрил закон о расходах на оборону на 858 миллиардов долларов на 2023 год, в который вошли 800 миллионов долларов помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters. Ранее этот документ получил одобрение Палаты представителей. Теперь его направили на подпись президенту США Джо Байдену.



858 миллиардов долларов, которые США планирует потратить на оборону в 2023 году, журналисты называют рекордными. Эта сумма на 45 миллиардов долларов превышает смету, предложенную президентом Джо Байденом. Кроме того, закон отменяет мандат армии на вакцину от COVID.



Закон на 2023 финансовый год, в частности, включает увеличение зарплаты военным на 4,6%, финансирование закупки оружия, кораблей и самолетов, а также поддержку Тайваня, сталкивающегося с агрессией со стороны Китая, и борющаяся с вторжением Россия Украина.



Ранее стало известно, что в США Палата представителей Конгресса в четверг, 8 декабря, одобрила законопроект о национальной обороне на 2023 финансовый год на сумму 858 миллиардов долларов.



Законопроект, в частности, предусматривает выделение 2,7 млрд долларов на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.