В США разыскивают двух украинских хакеров. Объявлена награда

18:33 22 Июль Киев, Украина

За информацию, о разыскиваемых в США украинских кибер-преступниках, объявлена награда в размере $1 млн. за каждого. Госдеп заплатит тому, чьи сведения поспособствуют аресту.

"Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в кибер-преступления", - говорится в сообщении

Заявлении для прессы госсекретарь США Майк Помпео, опубликовал в среду, 22 июля, на Facebook-странице посольства США в Украине.



Как отмечается в заявлении, в результате расследования, проведенного Секретной службой США в январе 2020 года, против Радченко и Еременко было предъявлено обвинение по 16 статьям, в частности, они обвиняются в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронном мошенничестве и кибермошенничестве. Утверждается, что обвиняемые взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. В комиссии по ценным бумагам и биржам США также подали иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц.

"Это объявление о вознаграждении сделано в рамках программы TOCRP, по которой, вместе с программой Государственного департамента США по вознаграждениям за предоставление информации о международной наркоторговле, к ответственности были привлечены более 75 транснациональных преступников с момента начала этих программ в 1986 году. Государственный департамент США выплатил более 130 миллионов долларов вознаграждений за информацию, которая привела к указанным арестам", - говорится в сообщении.

Бюро Госдепартамента США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам руководит данными программами вознаграждений в тесной координации с Секретной службой США (USSS), Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Федеральным бюро расследований (FBI), Миграционной и таможенной правоохранительной службой США и другими правительственными агентствами США.