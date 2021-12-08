В США разыскивают двух украинских хакеров. Объявлена награда

За информацию, о разыскиваемых в США украинских кибер-преступниках, объявлена награда в размере $1 млн. за каждого. Госдеп заплатит тому, чьи сведения поспособствуют аресту.
Заявлении для прессы госсекретарь США Майк Помпео, опубликовал в среду, 22 июля, на Facebook-странице посольства США в Украине.
Как отмечается в заявлении, в результате расследования, проведенного Секретной службой США в январе 2020 года, против Радченко и Еременко было предъявлено обвинение по 16 статьям, в частности, они обвиняются в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронном мошенничестве и кибермошенничестве. Утверждается, что обвиняемые взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. В комиссии по ценным бумагам и биржам США также подали иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц.
Как отмечается в заявлении, в результате расследования, проведенного Секретной службой США в январе 2020 года, против Радченко и Еременко было предъявлено обвинение по 16 статьям, в частности, они обвиняются в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронном мошенничестве и кибермошенничестве. Утверждается, что обвиняемые взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. В комиссии по ценным бумагам и биржам США также подали иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц.
Бюро Госдепартамента США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам руководит данными программами вознаграждений в тесной координации с Секретной службой США (USSS), Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Федеральным бюро расследований (FBI), Миграционной и таможенной правоохранительной службой США и другими правительственными агентствами США.
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