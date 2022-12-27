В США растет число погибших из-за снежного шторма

В результате снежного шторма, который накрыл США, по меньшей мере погибли уже 57 человек. Об этом 27 декабря сообщил телеканал NBC News.
Смерти были зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
В округе Эри на западе Нью-Йорка погибли 27 человек. Местные власти прогнозируют, что число жертв непогоды будет увеличиваться, так как снегопад продолжается.
По данным Офиса судебно-медицинской экспертизы округа Эри, многие люди умерли от проблем с сердцем, когда расчищали снег, других нашли мертвыми в автомобилях.
Президент США Джо Байден утвердил объявление чрезвычайного положения в Нью-Йорке, которое уполномочивает Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях в пострадавшем районе.
Национальная метеорологическая служба заявила, что "опасные условия для путешествий" сохранятся в течение следующих нескольких дней.
Смерти были зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
В округе Эри на западе Нью-Йорка погибли 27 человек. Местные власти прогнозируют, что число жертв непогоды будет увеличиваться, так как снегопад продолжается.
По данным Офиса судебно-медицинской экспертизы округа Эри, многие люди умерли от проблем с сердцем, когда расчищали снег, других нашли мертвыми в автомобилях.
Президент США Джо Байден утвердил объявление чрезвычайного положения в Нью-Йорке, которое уполномочивает Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях в пострадавшем районе.
Национальная метеорологическая служба заявила, что "опасные условия для путешествий" сохранятся в течение следующих нескольких дней.
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