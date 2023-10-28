В США работают над новой атомной бомбой

В ответ на российское бряцанье ядерным оружием и демонстрацию ядерного чемоданчика путиным Соединенные Штаты Америки не стали молчать. Как бы не сопротивлялось мировое сообщество, но ядерный паритет требует постоянного обновления арсенала. В Минобороны США заявили о начале разработки современного варианта ядерной гравитационной бомбы B61-13.
B61-13 будет производить Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики.
Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб сказал, что это объявление отражает изменяющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников.
Напомним, американские вооруженные силы нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использует Корпус стражей исламской революции Ирана и связанные с ним группировки.
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