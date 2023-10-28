В США работают над новой атомной бомбой

08:45 28 октября Киев, Украина

В ответ на российское бряцанье ядерным оружием и демонстрацию ядерного чемоданчика путиным Соединенные Штаты Америки не стали молчать. Как бы не сопротивлялось мировое сообщество, но ядерный паритет требует постоянного обновления арсенала. В Минобороны США заявили о начале разработки современного варианта ядерной гравитационной бомбы B61-13.

B61-13 будет производить Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики.

"Решение о реализации этого потенциала, которое было принято в тесном сотрудничестве с NNSA, соответствует требованиям быстро меняющейся среды безопасности, как описано в "Обзоре ядерной политики 2022 года", - говорится в сообщении.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб сказал, что это объявление отражает изменяющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников.

"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и при необходимости реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников", - резюмировал чиновник.

Напомним, американские вооруженные силы нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использует Корпус стражей исламской революции Ирана и связанные с ним группировки.