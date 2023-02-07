В США прошли землетрясения: в Нью-Йорке зафиксировали толчки силой 3,8 балла

В американском штате Нью-Йорк, вчера 6 февраля, произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Отмечается, что это было самое сильное за последние 40 лет землетрясение в этом регионе.
Об этом сообщает NBC.
Землетрясение было зафиксировано недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, 6 февраля. Эпицентр находился на глубине трех километров.
Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сообщил, что никаких сообщений о жертвах и разрушениях получено не было.
Об этом сообщает NBC.
Землетрясение было зафиксировано недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, 6 февраля. Эпицентр находился на глубине трех километров.
Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сообщил, что никаких сообщений о жертвах и разрушениях получено не было.
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