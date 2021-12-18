В США пронесся торнадо, есть жертвы

19:23 26 Март Киев, Украина

В штате Алабама США пронесся разрушительный торнадо , забрав жизни 5 людей и оставив за собой руины.

Об этом сообщает ВВС.



По информации местного агентства по чрезвычайным ситуациям, из-за торнадо пять человек погибли в небольшом городке Оатчи в округе Кэлхун.





Во время того, как бушевала стихия, около шести десятков семей остались без домов — их практически смело с лица земли. Больше всего пострадавших в Алабаме.

Смерч в основном поразил сельские районы, отрезав десятки тысяч домов от электроэнергии.

Как заявил один из очевидцев Джеймс Данауэй, вначале он не поверил предупреждениям метеорологов о надвигающемся торнадо, но уже спустя несколько минут он услышал сильный свист, а потом крышу его дома сорвало и унесло вверх. По словам мужчины, ему очень повезло, что он просто остался жив.

В Национальной службе погоды США говорят о том, что в восточной Каролине и южной Джорджии тоже возможны торнадо.