В США прокомментировали возможность удара GLSDB по Крыму

08:49 04 февраля Киев, Украина

Украина самостоятельно принимает решения о том, какие операции проводить для защиты государства и освобождения территорий от российских оккупантов. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил бригадный генерал США Патрик Райдер на пресс-конференции отвечая на вопрос, предусматривает ли передача ВСУ дальнобойных бомб GLSDB возможность использования их для ударов по Крыму.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки отметили, что боеприпасы позволят украинцам поражать вражеские объекты на большем расстоянии в рамках проведения новых операций по обороне и деоккупации суверенной территории.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - отметил Райдер.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал список военной помощи США на $2,2 млрд.