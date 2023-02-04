В США прокомментировали возможность удара GLSDB по Крыму

Украина самостоятельно принимает решения о том, какие операции проводить для защиты государства и освобождения территорий от российских оккупантов. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил бригадный генерал США Патрик Райдер на пресс-конференции отвечая на вопрос, предусматривает ли передача ВСУ дальнобойных бомб GLSDB возможность использования их для ударов по Крыму.
В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки отметили, что боеприпасы позволят украинцам поражать вражеские объекты на большем расстоянии в рамках проведения новых операций по обороне и деоккупации суверенной территории.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал список военной помощи США на $2,2 млрд.
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