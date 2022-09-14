В США призвали начинать готовиться к распаду россии

16:52 14 сентября Киев, Украина

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес призвал начинать готовиться к распаду рф по ряду причин и уменьшить геополитические последствия этого процесса.



Об этом сообщает Ходжес в The Telegraph.



Он отметил, что руководство россии переживает кризис доверия, а проявленные во время войны с Украиной слабости рф, скорее всего, приведут к началу конца. Крах страны, которая охватывает более 120 этнических групп, изначально может быть постепенным, но может в нечто неконтролируемое.

"Если мы не подготовимся к такой возможности, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в нашей геополитике".

Больше деталей: Генерал Бен Ходжес добавил, что есть как минимум три фактора, которые могут привести к распаду рф.



Во-первых, это падение внутреннего доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности Кремля. Российские мужчины, когда-то обольщенные размерами зарплат в армии, избегают массовой вербовки. Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других стран в отдаленных регионах – групп, которые легче всего использовать как пушечное мясо. По словам генерала, если чеченцы, например, решат развязать еще одну войну за независимость, путин не найдет военных ресурсов для борьбы с ними. Отсутствие реакции со стороны руководства повлечет за собой ряд подобных восстаний по стране.



Во-вторых, российская экономика из-за потери энергетических рынков, ранее компенсировавших отсутствие современной промышленности в рф, не сможет поддерживать население в 144 млн. долларов.



Россия также делала ставку на экспорт оружия, но ни одна страна сейчас не заинтересована в покупке такого оружия: "даже в россии колодец стоицизма имеет свои пределы".



Третий фактор – малонаселенность россии относительно территорий, которыми располагает страна.

"Эти цифры усложняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия находится в слабой позиции, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться.

В совокупности эти дилеммы составляют очень серьезный вызов Западу. Если вы сделаете это неправильно, мы можем столкнуться с крахом. Наша неспособность подготовиться к последнему распаду россии около 30 лет назад и, как следствие внутренним проблемам в рф, вероятно, привели к президентству путина. Мы не можем рисковать быть неготовыми во второй раз".