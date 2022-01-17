В США принял присягу новый глава NASA

18:47 03 Май Киев, Украина

Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового руководителя Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA) Билла Нельсона.

Об этом сообщила официальный представитель замглавы администрации Сабрина Сингх в Twitter.



В церемонии приняли участие супруга Нелсьона, его сын, кандидат на должность заместителя главы NASA бывший астронавт Пэм Мелрой и двое бывших руководителей агентства - Чарльз Болден (2009-2017) и Джеймс Брайденстайн (2018-2021). Последний присутствовал виртуально.



На мероприятие доставили образец лунного грунта массой 129 граммов. Он был доставлен на Землю в 1972 году участниками 16-й экспедиции американской программы Apollo.



78-летний Нельсон был единогласно утвержден в должности Сенатом Конгресса США 29 апреля.