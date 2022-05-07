В США появится клиника для лечения людей с постковидным синдромом

11:53 03 августа Киев, Украина

Около 30% пациентов, перенесших коронавирус, имеют затяжные симптомы, в связи с такой статистикой, в США открывают первую клинику, которая будет специализироваться на лечении длительного ковида (Long-COVID).





Около пяти месяцев после заражения Об этом сообщает Stanford Medicine.Около пяти месяцев после заражения COVID-19 Рози Флорес лежала на диване у себя дома в Маунтин-Вью, Калифорния, чувствуя себя слишком усталой, чтобы даже ходить по квартире. "Я помню, как я шла, чтобы взять одеяло, и не дышала", - рассказывает 47-летняя Флорес, у которой в июле 2020 был положительный тест на коронавирус.

"Мои руки были похожи на лапшу. Телефонный разговор меня истощал. Моя жизнь проходила на диване», - говорит она.

Почти через год эта усталость наконец стала проходить. В декабре она вернулась на работу по совместительству как координатор проектов в Стэнфордском университете. Осенью в Флорес диагностировали симптомы поствирусного COVID-19 или так называемого - длительного COVID.



Эта недавно описанная болезнь, которая, по оценкам, поражает до 30% выздоровевших от коронавируса, привлекла внимание СМИ, федерального правительства и медицинского сообщества в США, вызывая опасения, что долгосрочное влияние коронавируса на здоровье населения может быть огромным.



Таким образом, клинику по лечению постковидного синдрома решили открыть на базе Стэнфордского университета.



Исследования показывают, что постковидний синдром характерен для многих, кто переболел,



Ученые из Стэнфорда также проводили собственные исследования и установили, что 70% госпитализированных с COVID-19 пациентов сохранили хотя бы один симптом в течение нескольких месяцев. Поэтому, специалисты из Стэнфорда стремятся изменить подход по уходу за людьми с постковидним синдромом и разработать комплексную терапию.



В клинику, специализирующуюся на Long-COVID, войдут многие специалисты, в том числе кардиолог, пульмонолог, гематолог и аудиолог.



Врачи будут собирать клинические данные во время ухода за пациентами, что поможет лучше прогнозировать осложнения болезни и вовремя планировать профилактические мероприятия.



Основные симптомы постковидного синдрома: Эта недавно описанная болезнь, которая, по оценкам, поражает до 30% выздоровевших от коронавируса, привлекла внимание СМИ, федерального правительства и медицинского сообщества в США, вызывая опасения, что долгосрочное влияние коронавируса на здоровье населения может быть огромным.Таким образом, клинику по лечению постковидного синдрома решили открыть на базе Стэнфордского университета.Исследования показывают, что постковидний синдром характерен для многих, кто переболел, в течение нескольких месяцев и даже года после заражения. По данным исследования, до 30% живут с выраженными симптомами COVID-19 в течение 9 месяцев после болезни. Данные другой работы показывают, что половина пациентов с Long-COVID (участники представляли 56 стран) не могли вернуться к прежнему ритму и работать полный день в течение полугода после болезни.Ученые из Стэнфорда также проводили собственные исследования и установили, что 70% госпитализированных с COVID-19 пациентов сохранили хотя бы один симптом в течение нескольких месяцев. Поэтому, специалисты из Стэнфорда стремятся изменить подход по уходу за людьми с постковидним синдромом и разработать комплексную терапию.В клинику, специализирующуюся на Long-COVID, войдут многие специалисты, в том числе кардиолог, пульмонолог, гематолог и аудиолог.Врачи будут собирать клинические данные во время ухода за пациентами, что поможет лучше прогнозировать осложнения болезни и вовремя планировать профилактические мероприятия.Основные симптомы постковидного синдрома: