В США появится 51-ый штат

06:07 21 Апрель Киев, Украина

В ближайшие дни США могут пополниться еще одним штатом. На этой неделе состоится голосование за законодательство, которое предусматривает, что округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате США и станет 51-ым штатом.



Об этом пишет The Washington Times.

"Слишком долго свыше 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США", - говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.

Подконтрольная демократам Палата представителей на этой неделе должна проголосовать за законодательство, которое предусматривает, что округ Колумбия получит одного представителя в Палате и двух сенаторов в Сенате США.



Новая административная единица будет переименована в штат Вашингтон, Содружество Дугласа, в честь американской иконы гражданских прав Фредерика Дугласа. Федеральные здания останутся вне территории нового штата.



В прошлом году Палата представителей также приняла законодательство о том, чтобы сделать округ Колумбия штатом, но решение не поддержал Сенат, тогда подконтрольный республиканцами.



Республиканцы против этого шага, заявляя, что это не более чем попытка укрепить власть демократов в Конгрессе, расширив их представительство.



В округе Колумбия проживают больше жителей, чем в штатах Вермонт и Вайоминг, а его жители платят больше федеральных налогов, чем в других 22 штатах.



Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).



В округ Колумбия входят американская столица Вашингтон, а также Джорджтаун и графство Вашингтон. Округ был создан вместе с городом для того, чтобы столица США не подчинялась ни одному штату.