В США отреагировали на смерть белорусского активиста Виталия Шишова

07:59 04 августа Киев, Украина

Власти США заявили, что опечалены гибелью важного члена белорусского гражданского общества Виталия Шишова и будут следить за ходом расследования.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти", - сказал представитель Госдепа.

При этом Прайс отметил, что Шишов был важным членом белорусского гражданского общества, который жил за пределами своей страны "из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко".



Напомним, глава Белорусского дома пропал накануне в Киеве. Шишов отправился на пробежку и не вернулся. Его нашли повешенным в лесополосе недалеко от дома, где он проживал.