В США не верят, что россия решится остановить поставки нефти

12:45 12 сентября Киев, Украина

Администрация Джо Байдена уверена, что своими угрозами прекратить поставки нефти, в случае введения потолка цен, президент россии владимир путин просто блефует , так как в условиях санкций российским властям просто нечем будет финансировать государственные расходы, в том числе войну с Украиной.





Тем не менее чиновники Белого дома признают, что такой риск все же возможен и если он будет реализован, то мировые цены на нефть действительно могут дойти до $150 за баррель, что негативно скажется уже на самих



Чтобы смягчить риски для Европы, США активно просчитывают возможности увеличения поставок энергоресурсов в ЕС: в первую очередь речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ). На поставки газа из россии приходилось около 40% потребностей Европы, теперь эти объемы пытаются заместить США — около 70% всего американского СПГ сейчас направляется в ЕС. Более того, США уже перевыполнили цель по поставкам газа в Европу на 15 млрд кубов газа: с марта они поставили более 30 млрд кубов газа, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Позитивным» фактором снижения давления энергетического кризиса может стать рецессия в европейской экономике, отмечают эксперты издания: замедление ВВП Европы снизит спрос на энергоносители и таким образом снизит давление на цены. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.Тем не менее чиновники Белого дома признают, что такой риск все же возможен и если он будет реализован, то мировые цены на нефть действительно могут дойти до $150 за баррель, что негативно скажется уже на самих США . Более того, рост стоимости энергоносителей может не просто нарастить проблемы в Европе до критического уровня, но и вбить клин в отношения США и Евросоюза, которые до текущего момента были единодушны относительно украинских событий, отмечает издание.Чтобы смягчить риски для Европы, США активно просчитывают возможности увеличения поставок энергоресурсов в ЕС: в первую очередь речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ). На поставки газа из россии приходилось около 40% потребностей Европы, теперь эти объемы пытаются заместить США — около 70% всего американского СПГ сейчас направляется в ЕС. Более того, США уже перевыполнили цель по поставкам газа в Европу на 15 млрд кубов газа: с марта они поставили более 30 млрд кубов газа, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.«Позитивным» фактором снижения давления энергетического кризиса может стать рецессия в европейской экономике, отмечают эксперты издания: замедление ВВП Европы снизит спрос на энергоносители и таким образом снизит давление на цены.

«Если Европа войдет в рецессию, спрос на широкий спектр продуктов, очевидно, уменьшится. Мы находимся в такой извращенной ситуации, что на самом деле это может быть положительно», — сказал Дин Бейкер, экономист и соучредитель Центра экономических и политических исследований.

При этом остановка поставок газа в ЕС из россии не ударит по США вовсе, отмечают экономисты, близкие к Белому дому, —наоборот, это может иметь позитивный эффект для газовой отрасли, которая только выиграет от роста спроса. Чиновники, ответственные за просчет рисков, отмечают, что торговля с ЕС затронет всего лишь 1% ВВП США, поэтому эффект будет минимальным. Однако остановка поставок нефти из россии может ударить по США значительно — создать новый виток инфляции и довести цены на бензин в США до нового рекорда «буквально за одну ночь».



Тем не менее американские чиновники не верят, что россия решится остановить поставки нефти. Они убеждены, что столь резкий шаг просто уничтожит нефтяную отрасль страны, которой придется остановить добычу на некоторых проектах, заморозить скважины и столкнуться с избытком энергоресурсов на внутреннем рынке. Оперативно нарастить добычу после такого решения российские власти будут просто не в состоянии, уверены американские власти.