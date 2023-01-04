В США не могут выбрать спикера Конгресса

09:43 04 января Киев, Украина





Об этом сообщает The New York Times. В первый день работы после рождественских каникул Конгресс Соединенных Штатов не смог избрать нового спикера, поскольку правая группировка внутри Республиканской партии заблокировала назначение на должность кандидата Кевина Маккарти.Об этом сообщает The New York Times.

Республиканцы зашли в тупик по вопросу о том, кто возглавит их новое большинство после того, как представитель штата Калифорния Кевин Маккарти потерял три голоса в борьбе за высший пост", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, мятеж был поднят ультраконсервативными законодателями, которые в течение нескольких недель противостояли Маккарти, парализовав работу Палаты представителей в первый день правления республиканского большинства, задержав приведение к присяге сотен членов Конгресса, отложив любую законодательную работу и разоблачение глубоких разногласий. большинство в Палате представителей неуправляемым.

"После трех безрезультатных голосований Палата представителей закрылась без лидера во второй половине дня во вторник, согласившись снова собраться в полдень, чтобы начать процесс заново", — пишут журналисты.

В то же время Кевин Маккарти заявил, что не будет отступать, пока не получит этот пост.

"Я остаюсь, пока мы не выиграем. Я знаю дорогу", — сказал Маккарти журналистам между вторым и третьим голосованиями.

Во время голосования вечером 3 января Маккарти набрал всего 203 голоса членов Республиканской партии. Чтобы получить должность, ему необходимо не менее 218 голосов. В то же время демократы единогласно поддержали своего кандидата Гакима Джеффриса, получившего 212 голосов больше, чем Маккарти.



Внутрипартийная оппозиция в Республиканской партии выдвигает Маккарте претензии личного и идеологического плана. В частности, они требуют упростить процедуру импичмента спикера.



В последний раз Палате представителей не удавалось выбрать спикера в первом туре в 1923 году. Тогда для избрания кандидата понадобилось девять туров.