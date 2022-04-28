В США на федеральном уровне разрешены для смертной казни электростул, газ и расстрел

13:21 29 ноября Киев, Украина

Как ни странно и ужасно это звучит, но в одной из прогрессивных, религиозных и гуманных стран – США – до сих пор применяют смертную казнь. Стало известно еще одно жуткое решение, принятое Минюстом США, о расширении списка способов осуществления смертной казни. С 24 декабря приговоренных на федеральном уровне к смертной казни можно будет казнить любым законным способом. Теперь, кроме инъекции, разрешено применять электрический стул, ядовитый газ и расстрел.

Отмечается, что с 24 декабря приговоренных на федеральном уровне к смертной казни можно будет казнить любым законным способом в том штате, где был вынесен приговор.

За период между 24 декабря и 20 января (дата инаугурации нового президента США) нынешнее руководство Минюста планирует провести еще несколько казней преступников. Это связано с тем, что Джозеф Байден, который является лидером президентской гонки, выступает против смертной казни, в отличие от своего оппонента.

По данным агентства, в течение 2020 года в США казнили 15 человек, восемь из них - на федеральном уровне.

Как сообщалось, первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне в США осуществили в июле текущего года. С помощью смертельной инъекции был казнен 47-летний Даниэль Льюис Ли, которого обвинили в убийстве торговца оружием и членов его семьи.