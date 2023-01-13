В США могут обязать врачей спасать выживших младенцев после попытки аборта

17:25 13 января Киев, Украина

Палата представителей Конгресса США, возглавляемая сейчас республиканцами, приняла законопроект, обязывающий медиков пытаться сохранить жизнь ребенку, выжившему после попытки аборта.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



Проголосованный законопроект предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет для медработников, которые не соблюдают требования о предоставлении медицинской помощи младенцу. Речь идет именно о детях, родившихся живыми во время или после попытки аборта.



Законопроект не предусматривает наказание для матери и предоставляет ей защиту от какого-либо судебного преследования.



Автор документа, конгрессвумен Энн Вагнер, утверждает, что дополнительная защита для младенцев, выживших после попыток аборта, необходима, поскольку “многим из этих милых малышей отказывают в медицинской помощи, которая необходима им для того, чтобы они могли жить и преуспевать”.



Законопроект уже раскритиковали другие политики и правозащитники. Демократ Джерри Надлер отметил, что законопроект "непосредственно вмешивается в медицинское заключение врача и диктует медицинский стандарт оказания помощи", который может только поставить жизнь младенцу под больший риск.

"Этот законопроект четко объясняет: республиканцы Палаты представителей явно отвергают волю подавляющего большинства американцев, которые в ноябре проголосовали за поддержку легальных абортов", - заявила Мини Тимаража , президент организации NARAL, борющейся с ограничениями по поводу абортов.

Кроме того, республиканцы проголосовали за принятие резолюции, осуждающей насилие против заведений, групп и церквей, выступающих против абортов. Решения мотивировали тем, что после отмены Ро против Вейда эти группы чаще становились объектами политического насилия.