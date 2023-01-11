В США из-за сбоя отменили все внутренние авиарейсы, проводится расследование

19:02 11 января Киев, Украина

В ночь на 11 января в системе гражданской авиации Соединенных Штатов произошел сбой, из-за которого были отменены все внутренние рейсы в стране. Президент США Джо Байден поручил провести расследование инцидента.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, Федеральное авиационное управление (FAA) США заявило, что предписывает авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты до 9 часов утра по восточному времени (16:00 по Киеву), пока оно пытается восстановить свою систему сообщений о воздушных задачах NOTAM .

Министр транспорта США Пит Буттиджич сказал, что связывался с FAA по отключению.
"FAA работает над быстрым и безопасным решением этой проблемы, чтобы воздушное движение могло возобновить нормальную работу, и будет продолжать предоставлять обновленную информацию", — сообщил он.
Вскоре сервис FlightAware, отслеживающий авиарейсы, зафиксировал более 1200 задержек самолетов.

Незадолго до 9 часов утра по восточному времени Федеральное авиационное управление объявило, что воздушное движение возобновляется в аэропортах по всей территории Соединенных Штатов.
"FAA определило, что система безопасности, нарушенная ночным отключением, полностью восстановлена, и общенациональная наземная остановка будет немедленно отменена", - сказал министр Бутиджич.
К настоящему моменту FlightAware сообщил уже о 4 тысячах задержанных рейсов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Байден проинформирован о сбоях в работе NOTAM. По ее словам, он поручил Министерству транспорта расследовать причины инцидента.

Как подчеркнула чиновник, пока нет никаких свидетельств в пользу того, что сбой могла вызвать кибератака.

По словам Майкла Маккормика, бывшего сотрудника агентства, общенациональная остановка полетов, введенная FAA, была первым подобным шагом в США со времени террористических атак 11 сентября 2001 года. При этом в Пентагоне отметили, что сбой не коснулся военных Соединенных Штатов.