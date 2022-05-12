В США хотят рассекретить документы о терактах 11 сентября

15:34 10 августа Киев, Украина

В преддверии 20-й годовщины, Соединенные Штаты Америки могут снять гриф секретности с документов о терактах 11 сентября 2001 года.

Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Как я обещал во время своей кампании, администрация привержена к обеспечению максимального уровня прозрачности в соответствии с законом и соблюдению строгих указаний, выпущенных во время администрации Обамы-Байдена, относительно использования государственной тайны", - говорится в заявлении Байдена.

"В связи с этим я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции, в котором оно выражает приверженность снова рассмотреть документы, на которые ранее правительство распространило гриф секретности, и сделать это как можно быстрее", - отмечается в публикации на сайте Белого дома.