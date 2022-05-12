В США хотят рассекретить документы о терактах 11 сентября
15:34 10 августа Киев, Украина
В преддверии 20-й годовщины, Соединенные Штаты Америки могут снять гриф секретности с документов о терактах 11 сентября
2001 года.
Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
"Как я обещал во время своей кампании, администрация привержена к обеспечению максимального уровня прозрачности в соответствии с законом и соблюдению строгих указаний, выпущенных во время администрации Обамы-Байдена, относительно использования государственной тайны", - говорится в заявлении Байдена.
"В связи с этим я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции, в котором оно выражает приверженность снова рассмотреть документы, на которые ранее правительство распространило гриф секретности, и сделать это как можно быстрее", - отмечается в публикации на сайте Белого дома.
Как известно, террористический акт 11 сентября 2001 года (также известный как 9/11) - серия скоординированных террористических атак исламистской организации «Аль-Каида», осуществленная 11 сентября 2001 года на территории США
с помощью захваченных пассажирских самолетов. В результате нападения погибли 2996 человек, более 6000 получили ранения. Таким образом, теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв; инфраструктура понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.
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