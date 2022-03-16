В США День отмены рабства стал официальным праздником

08:59 18 июня Киев, Украина

Глава США Джо Байден подписал законопроект, о признании Дня отмены рабства, который отмечается 19 июня, федеральным праздником.

Об этом сообщают AP и USA Today.

Во вторник члены Сената Конгресса США единогласно одобрили проект закона, который закрепляет статус федерального праздника за Днем отмены рабства. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей. Отмечается, что из 429 проголосовавших конгрессменов только 14 выступили против, и все они - республиканцы.

«Наши федеральные праздники отражают важнейшие вехи в истории страны, и отмена рабства - одна из таких вех», - заявила член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Кэролин Мэлони.

Как известно, аналогичный проект закона демократы пытались провести через Конгресс в июле прошлого года, но тогда сенатор-республиканец Рон Джонсон заблокировал голосование, аргументировав это тем, что лишний выходной день для госслужащих будет обходиться казне в 600 млн долларов в год.



Как известно, 16-й президент США Авраам Линкольн 1 января 1863 года издал прокламацию об освобождении рабов. Из-за сопротивления южных штатов документ не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В январе 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, которая фактически отменила рабство на всей территории страны.



19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в Техасе - последнем из Конфедерации южных штатов, где это произошло.



Сейчас День освобождения уже отмечают на своем уровне 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев, а также федеральный округ Колумбия.