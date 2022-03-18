В США 18-тонной бомбой испытали на прочность авианосец

16:36 21 июня Киев, Украина

Военно-морские силы США в Атлантическом океане провели ударные испытания новейшего боевого корабля «Джеральда Форда».

В 161 километре от побережья Флориды рядом с авианосцем «Джеральд Форд» взорвали заряд массой более 18 тонн, чтобы проверить на прочность конструкцию авианосца, сообщила пресс-служба Минобороны США.





Заряд бомбы массой более 18 тонн вызывал взрыв, сопоставимый по мощности с землетрясением магнитудой 3,9, заявили в Геологической службе США.

ВМФ США сообщил, что авианосец успешно выдержал испытание, показав устойчивость к сбросу таких бомб и свою эффективность в условиях боя.



Военные также заверили, что испытания соответствовали требования по воздействию на окружающую среду и проводились с учетом путей миграции морской флоры и фауны в этом районе океана.